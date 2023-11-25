Команда Президента и хоккеисты Минской области играют на льду «Олимпик-Арены»

Новости Беларуси. Спортивная суббота. Первый сегодня на льду «Олимпик-Арены». Команда Президента схлестнулась в схватке с хоккеистами Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый период стартовал традиционно – болельщики и музыканты дали обратный отсчет под удары барабанов. Первую шайбу пришлось ждать, на 6-й минуте забили в ворота команды Президента. Не за горами оказалось и второе очко в те же ворота. Но реванш не заставил себя ждать: 10-й номер подловил отскок шайбы и довел до ворот соперников. Первый период завершился со счетом 1:2.

Мы на самом деле готовимся, у нас на этой неделе было три тренировки. Издавна Минск славился своими хоккейными школами, поэтому традиционно она сильная.

Горячо не только на льду, но и на трибунах. Болельщики со всей Минской области и даже России предпочитают проводить выходные здесь, в «Олимпик-Арене».

У нас сын занимается хоккеем. Мы вообще из Омска. Первый раз приехали. Супер! Очень красиво, нам все нравится.

– Цепляет именно атмосфера – этой энергией, этим настроением.

– Конечно, мы болеем за команду Президента!