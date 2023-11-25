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Команда Президента и хоккеисты Минской области играют на льду «Олимпик-Арены»

25 ноября 2023 11:39
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Новости Беларуси. Спортивная суббота. Первый сегодня на льду «Олимпик-Арены». Команда Президента схлестнулась в схватке с хоккеистами Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента и хоккеисты Минской области играют на льду «Олимпик-Арены»-1

Команда Президента и хоккеисты Минской области играют на льду «Олимпик-Арены»-3

Первый период стартовал традиционно – болельщики и музыканты дали обратный отсчет под удары барабанов. Первую шайбу пришлось ждать, на 6-й минуте забили в ворота команды Президента. Не за горами оказалось и второе очко в те же ворота. Но реванш не заставил себя ждать: 10-й номер подловил отскок шайбы и довел до ворот соперников. Первый период завершился со счетом 1:2.

Команда Президента и хоккеисты Минской области играют на льду «Олимпик-Арены»-6

Мы на самом деле готовимся, у нас на этой неделе было три тренировки. Издавна Минск славился своими хоккейными школами, поэтому традиционно она сильная.

Команда Президента и хоккеисты Минской области играют на льду «Олимпик-Арены»-9

Горячо не только на льду, но и на трибунах. Болельщики со всей Минской области и даже России предпочитают проводить выходные здесь, в «Олимпик-Арене».

Команда Президента и хоккеисты Минской области играют на льду «Олимпик-Арены»-12

У нас сын занимается хоккеем. Мы вообще из Омска. Первый раз приехали. Супер! Очень красиво, нам все нравится.

Команда Президента и хоккеисты Минской области играют на льду «Олимпик-Арены»-15

Цепляет именно атмосфера – этой энергией, этим настроением.
– Конечно, мы болеем за команду Президента!

Команда Президента и хоккеисты Минской области играют на льду «Олимпик-Арены»-18

В активном темпе прошел и второй период, лидерство вырвала команда Президента. Счет – 6:3. Последнюю шайбу во втором периоде в ворота соперника забросил Александр Лукашенко.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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