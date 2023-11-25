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«Проиграть невозможно!» Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне со счётом 9:4

25 ноября 2023 13:56
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в новом сезоне. Матч завершился со счетом 9:4. Игра получилась интригующей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проиграть невозможно!» Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне со счётом 9:4-1

Так, на льду встретились две лучшие команды прошлого сезона. Долгое время вратари не пропускали шайбу, но к 7-й минуте периода спортсмены Минской области дважды поразили ворота команды главы государства. Хозяева активизировались, но первая 20-минутка завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

«Проиграть невозможно!» Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне со счётом 9:4-4

Огромное желание победить всех. Участвовать в таком празднике хоккея для каждого большая честь. Показать свои лучшие качества сегодня, когда столько зрителей. Я уверен, всем интересно, поэтому стараемся победить.

«Проиграть невозможно!» Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне со счётом 9:4-7

«Проиграть невозможно!» Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне со счётом 9:4-9

У нас на этой неделе было три тренировки. Издавна Минск славился своими хоккейными школами, поэтому большинство хоккеистов находятся в Минске или Минской области, поэтому она сильная. Проиграть невозможно, будем стараться выиграть, но игра покажет, как говорится. Мы будем играть на победу.

«Проиграть невозможно!» Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне со счётом 9:4-12

Во втором периоде лед уже раскатали: был восстановлен паритет очков, затем команда Президента увеличила разрыв. Три шайбы подряд прилетели в ворота соперника. Завершающий удар клюшкой принадлежал Александру Лукашенко. Второй период закрыли со счетом 6:3.

«Проиграть невозможно!» Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне со счётом 9:4-15

«Проиграть невозможно!» Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне со счётом 9:4-17

Горячо было не только на льду, но и на трибунах. Болельщики со всей Минской области и даже России предпочитают проводить выходные здесь, в «Олимпик-Арене».

Болельщики на матче делятся эмоциями – читайте здесь.

«Проиграть невозможно!» Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне со счётом 9:4-20

В заключительной трети матча команда Минской области не выровняла своего положения. Разрыв только увеличился. По итогу счет 9:4.

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# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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