Супермодель Наталья Водянова с протезом вместо ноги. Видео в поддержку паралимпийцев

Новости России. Наталья Водянова, супермодель и посол Паралимпийских Игр в Сочи представила мотивационное видео в поддержку людей с ограниченными возможностями. Девушка бежит по пустому ангару. Вместо правой ноги – бионический протез.

Наталья Водянова (в интервью «ИТАР-ТАСС»):

Хочу поблагодарить паралимпийцев, которые вдохновили меня на этот жизнеутверждающий проект. У меня была возможность поближе познакомиться с паралимпийцами и людьми, которые участвуют в этом движении. Эта тема стала очень близкой. То, как они приняли испытания, которые им послала жизнь, как они пришли к полноценной жизни и полноценному ощущению счастья, силы. Это люди должны восприниматься как герои, с чувством восхищения. Они – пример, который должен нас вдохновлять делать правильный выбор, рассматривая любую жизненную ситуацию с позитивной стороны, находя в ней не препятствия, а возможности.

Кадры из видео «Neverstop» («Никогда не останавливайся») многим показались шокирующими. Однако, по словам создателей ролика, Наталья в очередной раз хотела обратить внимание общественности к людям с ограниченными возможностями. Ведь они на самом деле заслужили это внимание. В ролике Наталья задает себе вопрос: «Что если бы жизнь послала такое испытание, что двигаться вперед стало сложно? Хватило бы у меня сил, чтобы продолжать жить?».

Создатели ролика:

Шокирующий образ Натальи с бионическим протезом ноги символизирует то, что трагедия может произойти с каждым в любой момент. И Наталья честно отвечает себе на собственный вопрос, что она не знает, смогла бы она идти дальше. Но она знает тех, кто точно смог, тех, кто не сдался и не остановился. Это – паралимпийцы.

Паралимпиада – спортивное событие, которое по накалу страстей и зрелищности не уступает другим соревнованиям. Порой даже превосходит многие. Она всегда привлекает внимание миллионов зрителей. Про атлетов, которые принимают участие в Паралимпийских Играх, говорят: люди с ограниченными возможностями. А они каждый соревновательный день доказывают: нет ничего невозможного. «Невозможно – играть без шайбы, остальное только кажется невозможным». Так написано на одном из плакатов, на котором изображены хоккеисты-паралимпийцы.

Травмы не сломали их, а сделали только сильнее. Больше всего в этих спортсменах поражает фантастическое упорство и жизнелюбие. У каждого из них свой путь в спорт. У кого-то физиологические отклонения с детства. Кто-то нашел в спорте утешение после серьезной травмы.

На видео «Neverstop» – кадр с нашей паралимпийской чемпионкой, Людмилой Волчек. Здесь она улыбается, и, кажется, что не было ни бед, ни слез в жизни этого жизнерадостного человека. Напомним, когда Людмила училась на втором курсе, упала со второго этажа. Врачи сказали, что девушка никогда не сможет ходить. Она решила не отчаиваться: начала заниматься паралимпийскими видами спорта и достигла высот! Несколько лет назад Людмила стала мамой. Дочурка, ее самый верный болельщик на этих Играх. А дочери не привыкать: малышка всегда ездит с мамой на сборы.