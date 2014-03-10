Грузинские футбольные фанаты устроили беспорядки во время матча «Торпедо» - «Динамо»

Новости Грузии. Футбольные фанаты устроили побоище в грузинском городе Кутаиси. Сотни болельщиков местного клуба «Торпедо», раздосадованные игрой своей команды, бросились на поле выяснять отношения с командой из Тбилиси. Беспорядки начались во время второго тайма, когда клуб «Динамо» уже вел со счетом 2:0.

Нападению подверглись и гостевые трибуны. В тбилисских болельщиков полетели вырванные пластиковые кресла и петарды. Спецназу с трудом удалось взять ситуацию под контроль.

Матч возобновлять не стали. Разбираться в инциденте теперь будет Федерации футбола Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.