Как девушка-инвалид прыгает с парашютом и танцует на коляске

Спортивными танцами на инвалидной коляске Анна занимается уже почти 19 лет! В творческом багаже 5 прыжков с парашюта, победы, медали и участие в танцевально-парашютном фестивале.

Анна Сиротюк, воспитанница ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам»: Пока позволяет высота 4,5 тысяч метров, надо было сделать четыре спирали, напротив тебя прыгал также оператор, который полностью фиксировал выполнение твоих упражнений.

Чтобы забраться на вершину Олимпа, девушке пришлось пройти не одно суровое испытание. За плечами Анны несчастье: подростком она попала в жуткую аварию. Судьба была беспощадной только к девушке, среди пяти пассажиров пострадала лишь Аня. Жить нужно было учиться заново, только теперь на инвалидной коляске.

Анна Сиротюк:

Когда ты выползаешь из четырех стен из дома, из больничной палаты, боишься взглядов окружающих на тебя со стороны, и тут ты видишь такую красоту, то есть начинается новая жизнь.