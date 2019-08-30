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Как девушка-инвалид прыгает с парашютом и танцует на коляске

30 августа 2019 08:30
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Спортивными танцами на инвалидной коляске Анна занимается уже почти 19 лет! В творческом багаже 5 прыжков с парашюта, победы, медали и участие в танцевально-парашютном фестивале.

Как девушка-инвалид прыгает с парашютом и танцует на коляске -1

Анна Сиротюк, воспитанница ОО «Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам»:
Пока позволяет высота 4,5 тысяч метров, надо было сделать четыре спирали, напротив тебя прыгал также оператор, который полностью фиксировал выполнение твоих упражнений.

Как девушка-инвалид прыгает с парашютом и танцует на коляске -4

Как девушка-инвалид прыгает с парашютом и танцует на коляске -6

Чтобы забраться на вершину Олимпа, девушке пришлось пройти не одно суровое испытание. За плечами Анны несчастье: подростком она попала в жуткую аварию. Судьба была беспощадной только к девушке, среди пяти пассажиров пострадала лишь Аня. Жить нужно было учиться заново, только теперь на инвалидной коляске.

Анна Сиротюк:
Когда ты выползаешь из четырех стен из дома, из больничной палаты, боишься взглядов окружающих на тебя со стороны, и тут ты видишь такую красоту, то есть начинается новая жизнь.

Как девушка-инвалид прыгает с парашютом и танцует на коляске -9

Истинные чудеса творит Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам. Этот центр помогает людям с особенностями находить в себе силы жить, покорять паркет и добиваться грандиозных успехов.

Как девушка-инвалид прыгает с парашютом и танцует на коляске -12

За 25 лет работы Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам здесь прошли реабилитацию около 12 тысяч человек.

Как девушка-инвалид прыгает с парашютом и танцует на коляске -15

Как танцуют спортсмены-инвалиды на коляске? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Анна Сиротюк # Валерий Коломиец # Евгений Ярмошко # Анна Иванова # Марина Шайдо # Людмила Костыко # Фотофакт # общество

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