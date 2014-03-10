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Третий день Паралимпийских игр в Сочи. 21 медаль – в копилке России

10 марта 2014 07:19
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Новости России. Россияне Рушан Миннегулов и Владислав Лекомцев выиграли золотую и бронзовую медали Паралимпиады в Сочи в лыжной гонке на 20 км в категории «стоя».

19-ю медаль в копилку России принесла горнолыжница Инга Медведева. Она стала третьей в супергигантском слаломе в категории «стоя». Сегодня утром еще одна российская горнолыжница Александра Францева выиграла серебряную медаль в супергигантском слаломе в соревнованиях для спортсменов с нарушениями зрения.

На момент утра 10 марта у России 21 награда: 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. На втором месте в медальном зачете – сборная Украины (6 медалей). Третью строчку занимает Япония (5 медалей).

У Беларуси пока одна медаль. В минувшую субботу, 8 марта, Василий Шаптебой принес бронзовую награду. В биатлоне на дистанции 7,5 км среди спортсменов с нарушением зрения он финишировал третьим, допустив лишь один промах на первом огневом рубеже (смотрите видео).  

Паралимпийские зимние игры проходят в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года. Участие в них принимают около 575 спортсменов из 45 стран, они разыграют 72 комплекта медалей в пяти видах спорта – горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, следж-хоккее на льду и керлинге на колясках. Также впервые в истории Паралимпийского движения в Сочи пройдут соревнования по пара-сноуборду.

# Зимняя Олимпиада

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