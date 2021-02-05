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Суперкубок Беларуси разыграют 2 марта. За трофей сразятся футболисты БАТЭ и «Шахтёра»

05 февраля 2021 22:03
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Новости Беларуси. Меньше месяца остается до старта нового футбольного сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 2 марта будет разыгран Суперкубок Беларуси.

В матче-открытии БАТЭ поспорит за трофей с «Шахтером».

Суперкубок Беларуси разыграют 2 марта. За трофей сразятся футболисты БАТЭ и «Шахтёра»-1

5 февраля стало известно, что стартовый свисток прозвучит в 19:00. По итогам жеребьевки номинальными хозяевами были определены солигорчане. Сообщается, что игра пройдет на стадионе футбольного клуба «Минск», но в случае неблагоприятных погодных условий будет перенесена в крытый манеж.

Решение по допуску зрителей на трибуны будет принято на ближайшем февральском исполкоме федерации.

Суперкубок Беларуси разыграют 2 марта. За трофей сразятся футболисты БАТЭ и «Шахтёра»-4

Действующим обладателем Суперкубка является «Динамо-Брест».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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