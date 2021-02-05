Хоккей. Евгений Есаулов стал новым главным тренером «Юности»

Новости Беларуси. Борьбу за чемпионство минская «Юность» продолжит под руководством нового главного тренера. 5 февраля на эту должность был назначен Евгений Есаулов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее исполняющим обязанности рулевого был Дмитрий Карпиков. Евгений Есаулов начал работу в клубе летом 2020 года и ассистировал главному тренеру. Также в послужном списке специалиста руководство юношеской сборной страны и китайской командой МХЛ «ОЭРДЖИ Юниор».