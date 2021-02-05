В Жодино завершился групповой этап турнира «Белазовец-2021». Вот итоги матчей

Новости Беларуси. В Жодино продолжается традиционный предсезонный турнир по футболу «Белазовец-2021», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этом году участие принимают сразу 8 команд.
Это коллективы высшей лиги: «Торпедо-БелАЗ», «Неман», «Слуцк», «Ислочь», трио представителей первой лиги – дзержинский «Арсенал», «Белшина» и «Крумкачы», а также дублирующий состав минского «Динамо».
5 февраля состоялся заключительный тур группового этапа. В первом матче дня «Торпедо-БелАЗ» вничью сыграл с «Ислочью» – 2:2. Причем все четыре мяча были забиты в первые 30 минут встречи. Во втором противостоянии пятницы «Неман» проиграл «Слуцку» – 0:2. Таким образом, за главный трофей турнира хозяева сразятся с дзержинским «Арсеналом», который досрочно обеспечил себе второе место в группе.
Обладателем трофея в 2020 году стал футбольный клуб «Слуцк».