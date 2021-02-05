В Жодино завершился групповой этап турнира «Белазовец-2021». Вот итоги матчей

Новости Беларуси. В Жодино продолжается традиционный предсезонный турнир по футболу «Белазовец-2021», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этом году участие принимают сразу 8 команд.

Это коллективы высшей лиги: «Торпедо-БелАЗ», «Неман», «Слуцк», «Ислочь», трио представителей первой лиги – дзержинский «Арсенал», «Белшина» и «Крумкачы», а также дублирующий состав минского «Динамо».