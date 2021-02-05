Стартовал чемпионат Беларуси по греко-римской борьбе. Что говорит главный тренер сборной?

Новости Беларуси. В пятницу, 5 февраля в минском Дворце спорта стартовал чемпионат Беларуси по греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На турнир заявились 160 атлетов, среди которых сильнейшие борцы страны. Участники разыграют 10 комплектов наград в олимпийских и не олимпийских весах.

Этот старт станет определяющим в формировании команды, которая отправится на лицензионные турниры. У борцов-классиков их два: европейский (пройдет в марте в Будапеште) и мировой (состоится в Софии в мае). Чтобы стать обладателем заветного квитка в Токио, борцам необходимо пройти в финал. Пока у белорусов есть один пропуск в Японию в весовой категории до 87 килограммов.

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Хороший вес, где есть конкуренция, где мы ждем результатов. Кроме 87 у нас есть 67, где два молодых парня набирают. Мы тоже ждем от них результатов, тоже надеемся, что они будут с лицензией, будут участвовать на Олимпийских играх. Это Негода Максим и Леончик Александр. Основная задача наша – это подготовка именно к этим турнирам. Этот старт тоже рассматривается как подготовка к лицензионным турнирам.