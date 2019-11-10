Сумеет ли молодёжная сборная Беларуси пробиться в хоккейную элиту? Подводим итоги «Турнира 4-х наций»

Новости Беларуси. Совсем скоро хоккейную молодёжку ожидает очень непростое испытание. В декабре она сыграет в группе «А» первого дивизиона чемпионата мира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Говоря простым языком, попробует вернуться в элитную компанию. Проблема лишь в том, что эту самую заветную путевку в когорту сильных мира сего получит только победитель группы. Собственно, расклад прост: пропуск – один, претендентов – 6. Для 100 %-ного повышения в классе нужно побеждать во всех матчах.

Оптимизма добавляет то, что играть мы будем дома. Турнир с участием молодежных сборных состоится на «Чижовка-Арене». Первая проба сил у команды была на этой неделе. В Бобруйске состоялся «Турнир 4-х наций». Корреспондент Наталья Федорцова продолжит тему. Начало, что называется, положено. Молодежная сборная Беларуси – чемпион «Турнира 4-х наций». Кстати говоря, с 2019 года Федерация хоккея решила проводить престижные старты не только на минских ледовых площадках, но и на периферии.

В августе финал Кубка Салея принимала Орша. Сейчас двери арены гостеприимно распахнулись для четырех стран-участниц соревнований в Бобруйске. Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека Для наших ребят это первый успех на международном старте сезона. Хотя нынешняя «регулярка» экстралиги «Б» в исполнении команды U-20 заставляет насторожиться: 6 место из 9 возможных с 35 очками в активе, отставание от первого места – 30 баллов. Но сейчас это не главное.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Молодежная сборная Беларуси – единственная хоккейная команда, которой пока не покорился элитный дивизион. Но уже через месяц на родном льду парням Дмитрия Дудика предстоит решить эту задачу на домашнем чемпионате мира. Судя по тому, что мы увидели в Бобруйске, в декабре на «Чижовка-Арене» будет на что посмотреть и за кого поболеть. Например, наш нападающий Данила Климович стал лучшим бомбардиром турнира, набрав в трех играх 5 очков по системе «гол+пас». Дмитрий Дудик: «От молодых парней требуем взрослой игры. Нужно выживать»

Однако пока тренерский штаб не готов назвать – по крайней мере журналистам – имена тех, кто будет защищать цвета сборной на чемпионате мира. Но некоторые предположения можно сделать самим. Приятным сюрпризом стал Егор Буяльский, который по ходу сезона присоединился к команде U20. Минувший игровой год форвард провел в стане «Мус Джо Уорриорс» канадской Западной хоккейной лиги. За 66 матчей Егор набрал 14 баллов. Сейчас на счету Буяльского одна шайба и два ассиста в 17 играх в родном чемпионате. Зато в Бобруйске нападающий, видимо, следовал принципу «ни дня без шайбы», став третьим бомбардиром «Турнира 4-х наций». Егор Буяльский о «Турнире 4-х наций»: Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше Еще одним приятным бонусом станет солидное усиление нашей сборной хоккеистами, которые сейчас играют, причем на ведущих ролях, за океаном. Казалось бы, три уверенные победы в Бобруйске над соперниками, которые ждут нас в декабре и плюс подкрепление – успех наш. Но не стоит забывать, что Латвия, Австрия и Дания тоже приехали на турнир вторым эшелоном.

Олаф Эллер, главный тренер молодежной сборной Дании:

Некоторые наши игроки остались дома из-за травм. Возможно, они успеют восстановиться до минского чемпионата. Также рассчитываем на нескольких ребят, выступающих в Северной Америке. Состав может быть как очень близок к текущему, так и насчитывать до десяти отклонений. Сложно что-то прогнозировать. Мы провели три очень интересные игры, каждая из них имела разный сценарий. Но любая победа, как и любое поражение, несет в себе определенный урок. Нужно не только концентрироваться на шайбе и своей игре, но и обращать внимание на соперника. Мы хорошо обращаемся с шайбой, но нужно уметь играть и тогда, когда у тебя ее забирают.