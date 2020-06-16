Екатерина Карстен: «Я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас в кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Как найти себя после спорта? Многие спортсмены пытаются открывать бизнес. Спорт высших достижений – там невозможно оставаться долго. И рано или поздно ты с ним заканчиваешь. Кто-то продолжает тренерскую карьеру, кто-то пытается искать себя в чём-то другом. Вот как себя не потерять после большого спорта?

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

Я очень долго была в спорте, и теперь очень тяжело, конечно, вне спорта найти себя. Но я думаю, спортсменам, которые ещё молодые, им проще. Им проще найти себя.

Конечно, когда ты отдаёшь всё спорту, сидишь на сборах – всё готовое, тебя кормят, одевают, ты тренируешься и как-то меньше смотришь, что там, за, вне спорта. И мне, конечно, очень тяжело именно после спорта какую-то работу найти.

На работе даже 8 часов сидеть, высидеть 8 часов в кабинете, когда я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас, когда жара, и ты в этом кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело. И ещё сидеть с бумажками этими тоже…

Вадим Щеглов:

Не Ваше?

Екатерина Карстен:

Нет!