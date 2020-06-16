Екатерина Карстен о скромности: «Заноситься? Всё равно нужно садиться в лодку и в соревнованиях участвовать»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как, несмотря на такой успех, Вы остались таким скромным человеком? Ведь это немногим дано. А наоборот, когда люди чего-то достигают, они ловят «звёздную болезнь», они начинают по-другому относиться к окружающим. Вам же удалось сохранить скромность, отзывчивость, порядочность. В чём этот секрет?

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

Да, не знаю. Что тут такого? Я делаю своё дело, и у меня оно получалось.

«Судьба за меня решила – сломала ребро за неделю до отъезда на чемпионат мира». Почему Екатерина Карстен ушла из спорта

Вадим Щеглов:

А бывает, что спортсменов заносит?