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Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе

16 июня 2020 11:50
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Новости Беларуси. Новый спортивный объект появился на карте Беларуси: в Минском районе торжественно открыли лыжероллерную трассу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе-1

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе-3

Ее протяженность – 1 300 метров. Теперь на территории санатория-профилактория БНТУ «Политехник» смогут тренироваться и отдыхающие, и профессиональные спортсмены.

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе-6

Например, наши конькобежцы, которые в этом году завоевали 4 медали чемпионата мира среди студентов. Именно они вместе с начинающими спортсменами первыми протестировали новую дорожку.

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе-9

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Когда встречался с нашими студентами-спортсменами после 4-го чемпионат мира по конькобежному спорту среди студентов, они говорили о том, что как раз не хватает такой мелочи, таких трасс, которые позволили бы детишкам (детской юношеской спортивной школы) заниматься.

Наверное, будет прекрасно, если сюда приедет детская юношеская спортивная школа в детский оздоровительный лагерь, профильное направление, и будет тренироваться, отдыхать здесь, в этом живописном уголке.

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе-12

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
В летнее время конькобежный спорт роликовым спортом у нас может замениться, и мы можем сегодня весь сезон готовить конькобежцев и спортсменов для роликового спорта. Но основа  это детский спорт, чем больше детей мы сможем вовлечь в спорт, тем здоровее будет наша нация, наше общество.

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе-15



Создание этой лыжероллерной трассы – очередной шаг на пути развития детского спорта в стране. В дальнейшем планируется реконструкция стадиона Могилевского государственного университета имени Кулешова.

# Белорусские спортсмены # Игорь Карпенко # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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