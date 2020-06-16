Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе

Новости Беларуси. Новый спортивный объект появился на карте Беларуси: в Минском районе торжественно открыли лыжероллерную трассу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый спортивный объект появился на карте Беларуси: в Минском районе торжественно открыли лыжероллерную трассу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее протяженность – 1 300 метров. Теперь на территории санатория-профилактория БНТУ «Политехник» смогут тренироваться и отдыхающие, и профессиональные спортсмены.
Например, наши конькобежцы, которые в этом году завоевали 4 медали чемпионата мира среди студентов. Именно они вместе с начинающими спортсменами первыми протестировали новую дорожку.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Когда встречался с нашими студентами-спортсменами после 4-го чемпионат мира по конькобежному спорту среди студентов, они говорили о том, что как раз не хватает такой мелочи, таких трасс, которые позволили бы детишкам (детской юношеской спортивной школы) заниматься.
Наверное, будет прекрасно, если сюда приедет детская юношеская спортивная школа в детский оздоровительный лагерь, профильное направление, и будет тренироваться, отдыхать здесь, в этом живописном уголке.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
В летнее время конькобежный спорт роликовым спортом у нас может замениться, и мы можем сегодня весь сезон готовить конькобежцев и спортсменов для роликового спорта. Но основа – это детский спорт, чем больше детей мы сможем вовлечь в спорт, тем здоровее будет наша нация, наше общество.
Создание этой лыжероллерной трассы – очередной шаг на пути развития детского спорта в стране. В дальнейшем планируется реконструкция стадиона Могилевского государственного университета имени Кулешова.