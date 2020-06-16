Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе

Новости Беларуси. Новый спортивный объект появился на карте Беларуси: в Минском районе торжественно открыли лыжероллерную трассу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее протяженность – 1 300 метров. Теперь на территории санатория-профилактория БНТУ «Политехник» смогут тренироваться и отдыхающие, и профессиональные спортсмены.

Например, наши конькобежцы, которые в этом году завоевали 4 медали чемпионата мира среди студентов. Именно они вместе с начинающими спортсменами первыми протестировали новую дорожку.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Когда встречался с нашими студентами-спортсменами после 4-го чемпионат мира по конькобежному спорту среди студентов, они говорили о том, что как раз не хватает такой мелочи, таких трасс, которые позволили бы детишкам (детской юношеской спортивной школы) заниматься.

Наверное, будет прекрасно, если сюда приедет детская юношеская спортивная школа в детский оздоровительный лагерь, профильное направление, и будет тренироваться, отдыхать здесь, в этом живописном уголке.