«Командное выступление достойное». Белорус Тулатин выиграл суперспринт на этапе Кубка Содружества по биатлону

Три медали завоевали белорусские биатлонисты в первый соревновательный день третьего этапа Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 24 декабря, были разыграны награды суперспринта.

Первыми отношения выясняли мужчины. Антон Смольский, несмотря на четыре осечки при стрельбе, показал хорошую скорость и занял второе место. Такой результат позволил ему возглавить общий зачет Кубка Содружества. А золото гонки неожиданно завоевал белорус Иван Тулатин.

Он допустил только два промаха на огневых рубежах и смог обогнать не только лидера нашей национальной команды, но и сильнейших россиян.

Иван Тулатин, чемпион суперспринта:

Самочувствие хорошее сейчас. В принципе, каждый год к Новому году сил больше становится. Еще обрадовался, что двое наших, белорусов. Но Илья на финише поборолся, уступил. В целом, я думаю, командное выступление сегодня достойное.

Затем в борьбу вступили женщины. И тоже удачно. Динара Алимбекова стартовала пятой, но даже три промаха не помешали ей уверенно обойти всех соперниц и завоевать золотую медаль.