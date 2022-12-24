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«Командное выступление достойное». Белорус Тулатин выиграл суперспринт на этапе Кубка Содружества по биатлону

24 декабря 2022 14:20
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Три медали завоевали белорусские биатлонисты в первый соревновательный день третьего этапа Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 24 декабря, были разыграны награды суперспринта.  

«Командное выступление достойное». Белорус Тулатин выиграл суперспринт на этапе Кубка Содружества по биатлону-1

Первыми отношения выясняли мужчины. Антон Смольский, несмотря на четыре осечки при стрельбе, показал хорошую скорость и занял второе место. Такой результат позволил ему возглавить общий зачет Кубка Содружества. А золото гонки неожиданно завоевал белорус Иван Тулатин.  

«Командное выступление достойное». Белорус Тулатин выиграл суперспринт на этапе Кубка Содружества по биатлону-4

Он допустил только два промаха на огневых рубежах и смог обогнать не только лидера нашей национальной команды, но и сильнейших россиян.  

«Командное выступление достойное». Белорус Тулатин выиграл суперспринт на этапе Кубка Содружества по биатлону-7

Иван Тулатин, чемпион суперспринта:  
Самочувствие хорошее сейчас. В принципе, каждый год к Новому году сил больше становится. Еще обрадовался, что двое наших, белорусов. Но Илья на финише поборолся, уступил. В целом, я думаю, командное выступление сегодня достойное.  

Затем в борьбу вступили женщины. И тоже удачно. Динара Алимбекова стартовала пятой, но даже три промаха не помешали ей уверенно обойти всех соперниц и завоевать золотую медаль.  

«Командное выступление достойное». Белорус Тулатин выиграл суперспринт на этапе Кубка Содружества по биатлону-10

Соревнования продолжатся завтра, 25 декабря. В расписании воскресенья значатся масс-старты.   

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# Биатлон # Антон Смольский # Иван Тулатин # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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