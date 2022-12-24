Евгений Есаулов о матче минской «Юности» и «Рубина»: «Интересно играть с такими соперниками, проверить свои силы»

В Жлобине стартовал Международный хоккейный турнир «Кубок Союза». В соревнованиях принимают участие лидеры белорусского чемпионата и Всероссийской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

24 декабря в программе турнира два полуфинальных матча. В первом на лед жлобинского Ледового дворца вышли «Рубин» из Тюмени и минская «Юность». Андрей Павленко в середине первого периода вывел белорусскую команду вперед. Столичная дружина лидировала на протяжении двух периодов, но в третьем пропустила три шайбы и позволила «Рубину» завоевать путевку в финал турнира.

Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Интересно играть с такими соперниками, проверить свои силы, сравнить с российской высшей лигой. Всегда говорили, что уровень сопоставим. В принципе, игра показала, что можно бороться на равных, но, конечно, считаю, что команда «Рубин» помастеровитей нашей будет. К сожалению, у нас отсутствовал ряд ведущих игроков, давали шанс молодежи. Где-то молодежь не справилась с третьим периодом.