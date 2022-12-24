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Евгений Есаулов о матче минской «Юности» и «Рубина»: «Интересно играть с такими соперниками, проверить свои силы»

24 декабря 2022 20:28
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В Жлобине стартовал Международный хоккейный турнир «Кубок Союза». В соревнованиях принимают участие лидеры белорусского чемпионата и Всероссийской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Есаулов о матче минской «Юности» и «Рубина»: «Интересно играть с такими соперниками, проверить свои силы»-1

24 декабря в программе турнира два полуфинальных матча. В первом на лед жлобинского Ледового дворца вышли «Рубин» из Тюмени и минская «Юность». Андрей Павленко в середине первого периода вывел белорусскую команду вперед. Столичная дружина лидировала на протяжении двух периодов, но в третьем пропустила три шайбы и позволила «Рубину» завоевать путевку в финал турнира.

Евгений Есаулов о матче минской «Юности» и «Рубина»: «Интересно играть с такими соперниками, проверить свои силы»-4

Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Интересно играть с такими соперниками, проверить свои силы, сравнить с российской высшей лигой. Всегда говорили, что уровень сопоставим. В принципе, игра показала, что можно бороться на равных, но, конечно, считаю, что команда «Рубин» помастеровитей нашей будет. К сожалению, у нас отсутствовал ряд ведущих игроков, давали шанс молодежи. Где-то молодежь не справилась с третьим периодом.

Евгений Есаулов о матче минской «Юности» и «Рубина»: «Интересно играть с такими соперниками, проверить свои силы»-7

Денис Ячменев, главный тренер ХК «Рубин» (Тюмень):
Команды хорошие. «Юность», повторюсь, хорошая команда, молодые ребята, много талантливых, опытные ребята есть. Нам интересно было, тем более у нас есть новые игроки, которых нужно было сегодня опробовать, сочетания какие-то посмотреть. Мы довольны.

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# Хоккей # Евгений Есаулов # Денис Ячменев # Андрей Павленко # Фотофакт

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