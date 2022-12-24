Динара Алимбекова выиграла суперспринт Кубка Содружества в Рязани

Третий этап Кубка Содружества в Рязани сходу стал для наших биатлонистов медальным. В первый соревновательный день белорусы завоевали сразу три награды суперспринтов, две из которых золотые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мужской гонке на вторую ступень пьедестала поднялся Антон Смольский. Белорус допустил четыре осечки на огневых рубежах, но благодаря хорошей скорости на лыжне он смог занять второе место. К слову, данный результат позволил Антону возглавить общий зачет Кубка Содружества. Золото довольно неожиданно завоевал Иван Тулатин. Наш земляк промахнулся всего два раза и смог обойти как лидеров нашей сборной, так и сильнейших биатлонистов России.

Затем в борьбу за медали вступили девушки. И тут высокий класс продемонстрировала Динара Алимбекова. Стартовав пятой и допустив три осечки на стрелковом стадионе, белоруска смогла обогнать всех соперниц и уверенно завоевать золото.

Динара Алимбекова, чемпионка суперспринта:

Когда я уже вышла на финал, поняла, что никакого второго места, только первое, потому что готова я хорошо и второе будет уже оскорблением. Неделю мы провели дома, не то чтобы мы сильно там готовились, но обрели те чувства соревновательные, потому что, как вы знаете, многие гонки Кубка России отменялись, поэтому пришлось дома нагнать эту форму. А вообще переживаний не было по форме. Мы знали, что планомерно мы готовимся именно к этим стартам.

Соревнования продолжатся 25 декабря. В расписании воскресенья значатся мужской и женский масс-старты.