Стритбол: что это за вид спорта и почему Беларусь получила право на проведение чемпионата Европы

Его относили к уличной забаве, не принимая всерьез и, по большому счету, не понимая. Этот вид спорта виделся этакой отдушиной для тех, кто не может попасть в стандартные клубы. Или же для тех, кто просто доигрывает, заканчивая карьеру.

Вряд ли рядовой болельщик смог бы назвать хотя бы пару-тройку игроков, специализирующихся именно на формате «3 на 3».

В последнее время Международная и Европейская федерации решили повернуться лицом к стритболу. И, что называется, пошло-поехало. Даже МОК не смог не заметить тенденцию: а народу-то нравится.

Здесь другой дух, другой формат, другие взаимоотношения со зрителем. И теперь уличные игры «3 на 3» уже входят в программу юношеских Олимпиад.

Наша страна тоже оказалась в тренде. Визит спортивного директора FIBA Косты Илиева показал: мы готовы, мы хотим, мы можем. Высокий гость был сдержан в комментариях, однако перед отъездом в эксклюзивном интервью телеканалу СТВ заверил: поддержка будет.

Коста Илиев, спортивный директор департамента 3х3 Международной федерации баскетбола (FIBA):

Скоро Федерация баскетбола будет претендовать на организацию некоторых наших лучших соревнований, будет проводить лучшие соревнования: как европейские чемпионаты, мировые чемпионаты для молодежи. А если это будет успешно, то тогда, может быть, и что-то сделаем для мужчин и для женщин.

И спустя всего пару дней свершилось: Беларусь – хозяйка чемпионата Европы «3 на 3» среди юношей. Да, турнир не сильно котируемый, но ведь это только первая ласточка. То ли еще будет.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Это большой шаг вперед, потому что впервые мы получили возможность провести европейское первенство такого уровня в Минске. Речь идет именно о баскетболе «3 на 3». Европейский чемпионат среди и девушек, и юношей. То есть это будет 32 команды. Мы планируем такое мероприятие. И не только планируем, а уже получили право его проведения, чем очень довольны.

Секрет популярности стритбола прост: ровная огороженная площадка под открытым небом да пара колец. И, конечно, трибуны.

Но ведь и здесь не все консервативно. Хочешь – сиди, а хочешь – стой у площадки. Главное – не мешай игрокам. В общем, свобода боления, чего так часто недостает. Здесь в прямом смысле нет дистанции между спортсменом и зрителем. Они как бы на одном уровне.

Егор Мещеряков, заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола:

Стритбол очень сильно сближает публику и баскетболистов. Нет расстояния от трибуны, все происходит на улице, очень демократично и всегда это такой праздник баскетбола, который сопровождается музыкой.

Александр Куль, директор Центра экономического развития и спортивного маркетинга БК «Цмоки» (Минск):

Все-таки это все шло от уличного баскетбола. Там, где, грубо говоря, ребята играли, с большего, почти без правил, то есть нет крови – нет фола. Но, конечно же, потом это все было окультурено.

Правила вида спорта незатейливы: игра на полплощадки, чтобы сменить направление игры, нужно выйти за трехочковую линию, дальние попадания добавляют в копилку два очка, ближние броски – одно. Баталии ведутся до тех пор, пока один из соперников не наберет 21 очко, либо по истечении 10 минут судьи останавливают встречу.

Тем, кто сочетает баскетбол и стритбол, привыкать приходится не только к нюансам в правилах, но и к другому мячу: в игре «3 на 3» он меньше. Да и вообще уличный вариант игры имеет свое лицо.

Игроки в стритбол:

Надо делать все намного быстрее. То есть если в формате «5 на 5» можно сыграть какую-то комбинацию, принять решение, подумать, то здесь надо все делать намного быстрее, принимать решение.

Я рад, что приедет такое большое соревнование в Беларусь. Я очень хочу посмотреть на ребят из других стран.

Предстоящий чемпионат Европы для белорусов сулит немало бонусов. Во-первых, наши команды могут избежать квалификации и начать борьбу сразу с серьезного раунда. А это опыт, который, как известно, бесценен. А, во-вторых, у нас будет возможность продемонстрировать организаторские способности, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Пока никто не жаловался. И, думается, чемпионат Европы по стритболу станет лишь точкой отсчета взаимоотношений с FIBA. Баскетбол во всех его проявлениях в Беларуси любят, понимают и ценят. Мы не подведем.