Столько готовились к этому финалу, а пролетели. На женском ЧБ по хоккею на траве играют золотую и бронзовую серии

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве в самом разгаре золотая и бронзовая серии. На чемпионский титул в этом сезоне претендуют смолевичская «Виктория» и гродненский «Ритм», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом матче золотой серии на своей площадке победу праздновала гродненская команда со счетом 3:0. А 15 июня во второй игре сильнее была «Виктория». Основное время поединка завершилось с ничейным счетом 2:2. В серии буллитов верх взяли хоккеистки из Смолевичей – 4:3. В бронзовом противостоянии «Минск» в домашнем поединке второй раз кряду одолел барановичский «Текстильщик». В этом сезоне минчанки метили на финал, но довольствовались лишь серией за бронзу, в которой не оставляют шансов своим соперницам. «Текстильщик» и во второй игре не смог ни разу распечатать ворота хозяек. Итоговый счет матча – 5:0.

Николай Санковец, главный тренер клуба по хоккею на траве «Минск»:

Конечно, нам всем обидно и жалко, что мы столько готовились к этому финалу, а получилось так, что пролетели. Соперник достойный, вчера он вообще выглядел прилично. Молодая команда, перспективно, играет правильный, хороший хоккей. Первую четверть мы играли, конечно, слабо. Пока просыпались, могли пропустить. Потом собрались, и нормально.