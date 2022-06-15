Основа международных выступлений. Уже в пятницу станут известны победители турнира по боксу памяти Ботвинника

В течение двух дней участники турнира, а это более 100 спортсменов из шести стран, провели 48 встреч в 22 весовых категориях. Отрадно, что в полуфинальные поединки прошли 16 белорусов, среди которых и прошлогодний победитель, минчанин Артем Тихомолов, воспитанник столичной СДЮШОР. А у девушек уже известны финалисты, среди них шесть белорусок. Отметим, турнир памяти Ботвинника является для начинающих боксеров одним из главных стартов в сезоне.

Денис Соболевский, заместитель председателя Минской городской федерации бокса:

Конечно, простых поединков не будет, здесь уже можно сказать точно. Все ребята, которые приехали на турнир, заряжены, все показывают очень хороший бокс. Не считая сборную Республики Беларусь по этому возрасту среди юниоров, также области постарались выставить свои сборные команды. Как мы знаем, в этом году, к сожалению, не слишком много международных стартов. Именно выход на ринг международного турнира Ботвинника может дать ребятам ту самую основу международных выступлений, которая впоследствии будет использоваться на официальных стартах Европы и мира.