Столичный «Сокол» выиграл финал «Золотой шайбы» в старшей группе дивизиона «А»

Столичная команда «Сокол» – победитель республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт». На финальной игре побывала Юлия Силипицкая.

Детский хоккей собрал пусть не полные трибуны, но очень громкие. Болеем за хоккей!

Команды хорошо подготовлены. Почему не болеть за хороший, красивый хоккей?

В главном поединке клюшки скрестили минский «Сокол» и гродненские «Ястребы». Почти две 15-минутки получились безголевые, зато исход встречи стал и фееричным, и драматичным. Проигрывая по ходу, минчане смогли победить 2:1, и все случилось за пять минут до финальной сирены.

Марк Вакульчик, победитель турнира:

Эмоции смешанные, сначала было напряжно очень, потом, когда выиграли, радостно было очень. И сейчас радостно.