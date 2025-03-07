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Столичный «Сокол» выиграл финал «Золотой шайбы» в старшей группе дивизиона «А»

07 марта 2025 18:20
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Столичная команда «Сокол» – победитель республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На финальной игре побывала Юлия Силипицкая.

Столичный «Сокол» выиграл финал «Золотой шайбы» в старшей группе дивизиона «А»-2

Детский хоккей собрал пусть не полные трибуны, но очень громкие.

Болеем за хоккей!

Столичный «Сокол» выиграл финал «Золотой шайбы» в старшей группе дивизиона «А»-4

Команды хорошо подготовлены. Почему не болеть за хороший, красивый хоккей?

Столичный «Сокол» выиграл финал «Золотой шайбы» в старшей группе дивизиона «А»-6

В главном поединке клюшки скрестили минский «Сокол» и гродненские «Ястребы». Почти две 15-минутки получились безголевые, зато исход встречи стал и фееричным, и драматичным. Проигрывая по ходу, минчане смогли победить 2:1, и все случилось за пять минут до финальной сирены.

Столичный «Сокол» выиграл финал «Золотой шайбы» в старшей группе дивизиона «А»-8

Марк Вакульчик, победитель турнира:
Эмоции смешанные, сначала было напряжно очень, потом, когда выиграли, радостно было очень. И сейчас радостно. 

Столичный «Сокол» выиграл финал «Золотой шайбы» в старшей группе дивизиона «А»-10

Георгий Новохатько, победитель турнира:
«Золотая шайба» дала мне тренировки, практику в хоккейном матче, энергию, эмоции очень положительные. 

Далее смотрите в видео

# Хоккей # Юлия Силипицкая

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