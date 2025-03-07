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Определилась первая соперница Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе

07 марта 2025 17:45
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Стала известна соперница первой ракетки мира Арины Соболенко во втором круге турнира категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Определилась первая соперница Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе-1

Ей стала американка Маккартни Кесслер, у которой 48 номер планетарного топа. Эта встреча будет первой в истории личных противостояний между теннисистками. Матч запланирован на вечернюю сессию 9 марта.

А уже 8 марта ориентировочно в 7 утра по белорусскому времени борьбу на турнире продолжит Виктория Азаренко. Она поборется за выход в 1/16 финала. Соперница не из легких, это представительница топ-10 – Чжэн Цинвэнь из Китая. Девушки встречались два раза, и статистика на стороне белоруски, она была сильнее дважды. Напомним, Азаренко – трехкратная победительница соревнований в Индиан-Уэллсе.

Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек.

# Теннис # Арина Соболенко

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