Определилась первая соперница Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе

Ей стала американка Маккартни Кесслер, у которой 48 номер планетарного топа. Эта встреча будет первой в истории личных противостояний между теннисистками. Матч запланирован на вечернюю сессию 9 марта.

А уже 8 марта ориентировочно в 7 утра по белорусскому времени борьбу на турнире продолжит Виктория Азаренко. Она поборется за выход в 1/16 финала. Соперница не из легких, это представительница топ-10 – Чжэн Цинвэнь из Китая. Девушки встречались два раза, и статистика на стороне белоруски, она была сильнее дважды. Напомним, Азаренко – трехкратная победительница соревнований в Индиан-Уэллсе.

Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек.