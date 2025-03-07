Белорусские легкоатлеты завоевали шесть наград во второй день турнира «Снежная королева»

Белорусы успешно выступили на финальном этапе всероссийских соревнований по легкой атлетике «Снежная королева». 7 марта наши спортсмены завоевали шесть наград, три из которых наивысшей пробы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Карина Демидик показала лучший результат в прыжках в высоту. Ей покорилась отметка 1 метр 95 сантиметров. В секторе для толкания ядра равных не было Алене Дубицкой. Она отправила снаряд на 18 метров 33 сантиметра. Елена Трус стала третьей. В беге на 60 метров с барьерами быстрее всех оказалась Эльвира Граборенко. В аналогичной дисциплине у мужчин Виталий Парахонько стал вторым. Матвей Волков замкнул тройку сильнейших в прыжках с шестом. В первый день соревнований, напомним, наши легкоатлеты завоевали четыре награды.