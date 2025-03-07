Женская сборная Беларуси (U-17) победила Израиль в матче второго раунда ЧЕ-2024/25

Женская сборная Беларуси, составленная из исполнительниц до 17 лет, одержала победу над сверстницами из Израиля в матче квалификации чемпионата Европы – 2026, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Женская сборная Беларуси, составленная из исполнительниц до 17 лет, одержала победу над сверстницами из Израиля в матче квалификации чемпионата Европы – 2026, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Счет в матче на 9-й минуте открыла Кацынель, а к концу отрезка Василюк удвоила преимущество нашей команды. После перерыва израильская дружина сумела сравнять, однако точку в матче поставила Юрчук – 3:2. Следующий матч наши девушки проведут 10 марта с командой Албании.