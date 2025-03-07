Прямой эфир

Женская сборная Беларуси (U-17) победила Израиль в матче второго раунда ЧЕ-2024/25

07 марта 2025 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женская сборная Беларуси, составленная из исполнительниц до 17 лет, одержала победу над сверстницами из Израиля в матче квалификации чемпионата Европы – 2026, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси (U-17) победила Израиль в матче второго раунда ЧЕ-2024/25-2

Счет в матче на 9-й минуте открыла Кацынель, а к концу отрезка Василюк удвоила преимущество нашей команды. После перерыва израильская дружина сумела сравнять, однако точку в матче поставила Юрчук – 3:2. Следующий матч наши девушки проведут 10 марта с командой Албании.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Илья Протас стал первой звездой матча в матче ОХЛ против «Кингстон Фронтенакс»
07 марта 2025 11:24

Илья Протас стал первой звездой матча в матче ОХЛ против «Кингстон Фронтенакс»

Сборная Беларуси по мини-футболу одержала вторую победу в квалификации ЧЕ-2026
07 марта 2025 11:21

Сборная Беларуси по мини-футболу одержала вторую победу в квалификации ЧЕ-2026

Белорусские легкоатлеты завоевали четыре награды в 1-й день состязаний «Снежная королева»
07 марта 2025 11:19

Белорусские легкоатлеты завоевали четыре награды в 1-й день состязаний «Снежная королева»