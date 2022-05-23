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«Столица» в шаге от финала. На ЧБ по мини-футболу они второй раз обыграли «Минск»

23 мая 2022 11:50
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«Столица» в шаге от финала чемпионата Беларуси по мини-футболу. Во втором поединке серии одной второй вновь был повержен клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Столица» в шаге от финала. На ЧБ по мини-футболу они второй раз обыграли «Минск»-1

Но, в отличие от первого противостояния, на сей раз соперники доигрались до послематчевых пенальти. А основное время завершилось вничью – 3:3. При этом большинство голов было забито в первом тайме. Хозяева дважды вели – 1:0 и 3:0, но нужный результат сохранить не смогли. А финальную точку поставил Артем Козел. Следующий и, возможно, последний матч серии пройдет в четверг, 26 мая, в спорткомплексе «Уручье».

# Футбол Беларуси # Артем Козел # Фотофакт

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