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На трековых велогонках в Москве белорусская команда взяла 12 медалей

23 мая 2022 11:44
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Не с пустыми руками возвращаются из России белорусские трековики. На Гран-при Москвы были завоеваны 12 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На трековых велогонках в Москве белорусская команда взяла 12 медалей-1

На счету белорусов 4 золотые награды, 5 серебряных и 3 бронзовых. Дважды вне конкуренции был Евгений Королек. Он оказался самым быстрым в скретче и в гонке по очкам. На верхнюю ступень пьедестала также поднимались Анна Терех и Ирина Чуянкова.

# Велоспорт # Евгений Королек # Анна Терех # Ирина Чуянкова # Фотофакт

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