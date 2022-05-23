На трековых велогонках в Москве белорусская команда взяла 12 медалей

Не с пустыми руками возвращаются из России белорусские трековики. На Гран-при Москвы были завоеваны 12 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На счету белорусов 4 золотые награды, 5 серебряных и 3 бронзовых. Дважды вне конкуренции был Евгений Королек. Он оказался самым быстрым в скретче и в гонке по очкам. На верхнюю ступень пьедестала также поднимались Анна Терех и Ирина Чуянкова.