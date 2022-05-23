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Сборная Беларуси по баскетболу 3x3 выиграла международный турнир «Кубок Дружбы»

23 мая 2022 11:41
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Сборная Беларуси по баскетболу 3x3 выиграла международный турнир «Кубок Дружбы», который был посвящен 30-летию концерна «Росэнергоатом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по баскетболу 3x3 выиграла международный турнир «Кубок Дружбы»-1

Наши парни не испытали никаких проблем ни в группе, ни в плей-офф. В финальном матче команда, в которую вошли Сергей Вабищевич, Виталий Лебедев, Алексей Навойчик и Максим Коратцов, на классе разобралась с клубом «Академспорт» – 16:10. Была близка к завоеванию бронзы и вторая наша дружина – «Островец». Однако в бронзовом противостоянии белорусы уступили соперником с разницей всего в два очка.

# Баскетбол # Сергей Вабищевич # Виталий Лебедев # Алексей Навойчик # Максим Коратцов # Фотофакт

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