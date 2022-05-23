Сборная Беларуси по баскетболу 3x3 выиграла международный турнир «Кубок Дружбы»

Наши парни не испытали никаких проблем ни в группе, ни в плей-офф. В финальном матче команда, в которую вошли Сергей Вабищевич, Виталий Лебедев, Алексей Навойчик и Максим Коратцов, на классе разобралась с клубом «Академспорт» – 16:10. Была близка к завоеванию бронзы и вторая наша дружина – «Островец». Однако в бронзовом противостоянии белорусы уступили соперником с разницей всего в два очка.