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Саснович обыграла китаянку на «Ролан Гаррос» и прошла на следующий этап

23 мая 2022 11:46
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Александра Саснович успешно преодолела первый раунд основы на «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович обыграла китаянку на «Ролан Гаррос» и прошла на следующий этап-1

В дебютном противостоянии она практически не испытала проблем. Китаянка Ван Сиюй должного сопротивление не оказала и капитулировала в двух сетах. Финальный счет – 6:4, 6:1 в пользу нашей спортсменки. Следующая оппонентка Саснович пока не определена. Это будет или 12-я ракетка планеты Эмма Радукану, или 185-й номер рейтинга Линда Носкова.

# Теннис # Александра Саснович # Ван Сиюй # Эмма Радукану # Линда Носкова # Фотофакт

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