Саснович обыграла китаянку на «Ролан Гаррос» и прошла на следующий этап

В дебютном противостоянии она практически не испытала проблем. Китаянка Ван Сиюй должного сопротивление не оказала и капитулировала в двух сетах. Финальный счет – 6:4, 6:1 в пользу нашей спортсменки. Следующая оппонентка Саснович пока не определена. Это будет или 12-я ракетка планеты Эмма Радукану, или 185-й номер рейтинга Линда Носкова.