Во Дворце спорта «Уручье» состоялся финал юношеского Кубка Беларуси по мини-футболу

Во Дворце спорта «Уручье» состоялся финал юношеского Кубка Беларуси. Лицом к лицу в битве за трофей сошлись коллективы, укомплектованные спортсменами до 19 лет. В упорной борьбе «Столица-Юни» обыграла команду «Динамо-БНТУ-Юни». Важно отметить, что данный турнир являлся тестовым перед II Играми стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч получится зрелищным и заставил болельщиков переживать. Моменты были у обеих дружин, но реализация и завершение атак хромало. Открыть счет удалось игрокам «Столицы», однако сверстники из «Динамо» смогли сравнять. В основное и дополнительное время выявить сильнейшего не получилось. В ход пошли пенальти. И спортивная фортуна была на стороне «Столицы». Минский клуб завоевал Кубок второй раз кряду.

Александр Савинцев, главный тренер команды «Столица-Юни»:

Хорошая игра. И для болельщиков, и для команд. Я считаю, что хороший уровень продемонстрировали обе команды. Нам повезло в лотерее, в серии пенальти. В принципе, игра равная была. То есть моменты и у одних, и у других были. Могли победить и одни, и другие. Соперник отыгрался, перевел в дополнительное время. Ну, везет сильнейшим.

Поединок юношей помог проверить Дворец спорта «Уручье» в преддверии главного мультифорума этого лета. Данная площадка никогда не простаивает и способна принимать мероприятия любого масштаба. Но убедиться в готовности никогда не помешает.