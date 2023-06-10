10 июня в Москве последний день «Недели лёгкой атлетики» – результаты белорусов

10 июня в Москве последний день «Недели легкой атлетики», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках старта в субботу состоялись всероссийские соревнования «Праздник силы» в толкании ядра, которые входят в серию «Королева спорта».

9-й этап ознаменовался триумфом белорусок. Алена Дубицкая не оставила шансов соперницам и заслуженно стала чемпионкой. Победный результат – 18 метров 95 сантиметров. Серебро в активе еще одной представительницы нашей страны – Елены Трус. Ей удалось отправить снаряд на 17 метров и 15 сантиметров.

На Мемориале братьев Знаменских Виолетта Скворцова стала победительницей в тройном прыжке. Она значительно улучшила ранее показанные цифры. В своей лучшей попытке белоруска улетела на 14 метров и 59 сантиметров.