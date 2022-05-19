Прямой эфир

«Столица» обыграла «Минск» на старте полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу

19 мая 2022 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минским дерби стартовала полуфинальная серия чемпионата Беларуси по мини-футболу. В первой встрече 1/2 «Столица» праздновала викторию над «Минском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Столица» обыграла «Минск» на старте полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу-1

Именно номинальные хозяева захватили инициативу с самого старта противостояния, забив уже в первом тайме три мяча. Во второй 20-минутке «горожане» включились в игру и сократили отставание до минимального. Но их соперников такой расклад не устраивал, и они смогли завершить поединок в свою пользу. Как итог – победа «Столицы» со счетом 6:4. Второй матч дружины проведут 22 мая.

А сегодня, 19 мая, в борьбу за выход в финал вступят ВРЗ и «УВД-Динамо». Их встреча стартует в 19:30. Напомним, финалисты турнира определятся в серии до трех побед.

# Мини-футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Крупнейшая победа в сезоне. Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Женеве
19 мая 2022 08:07

Крупнейшая победа в сезоне. Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

«Здесь настоящий праздник». В Минске поздравили победителей волейбольного турнира «Мяч над сеткой»
18 мая 2022 21:36

«Здесь настоящий праздник». В Минске поздравили победителей волейбольного турнира «Мяч над сеткой»

Федерации биатлона Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве
18 мая 2022 14:58

Федерации биатлона Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве