«Столица» обыграла «Минск» на старте полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу

Именно номинальные хозяева захватили инициативу с самого старта противостояния, забив уже в первом тайме три мяча. Во второй 20-минутке «горожане» включились в игру и сократили отставание до минимального. Но их соперников такой расклад не устраивал, и они смогли завершить поединок в свою пользу. Как итог – победа «Столицы» со счетом 6:4. Второй матч дружины проведут 22 мая.

А сегодня, 19 мая, в борьбу за выход в финал вступят ВРЗ и «УВД-Динамо». Их встреча стартует в 19:30. Напомним, финалисты турнира определятся в серии до трех побед.