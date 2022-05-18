«Здесь настоящий праздник». В Минске поздравили победителей волейбольного турнира «Мяч над сеткой»

Новости Беларуси. Волейбольные баталии проходят в Минске. Продолжается один из самых масштабных проектов Президентского спортивного клуба – детский волейбольный турнир «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В зональных турнирах сезона-2022 приняли участия 87 команд, 1 325 девочек и мальчиков со всей страны. Теперь лучшие из лучших определяют сильнейших в финальных поединках. Красочной феерией, дождем эмоций, нескончаемыми аплодисментами поздравляли победителей детского волейбольный турнира «Мяч над сеткой». Ведь начинающим спортсменам очень важно знать и видеть, что их первые шаги поддерживают и в них верят.

Надежда Рудаковская, старший тренер команды СДЮШОР «Жемчужина Полесья» г. Мозырь:

Мы гордимся, что участвуем в таких соревнованиях, потому что только на таких матчевых играх можно стать настоящим игроком. Очень приятно, что именно столько сегодня больших людей с такими должностями уделяют внимание именно детскому спорту.

Всего 44 команды, которые смогли выйти в финальную часть турнира «Мяч над сеткой», и все они боролись, но победа достается сильнейшим. СДЮШОР «Минск» дважды поднял кубки, это команда юношей 2011 и 2010 годов рождения. Викторию добыли ребята из Жлобина, прекрасные леди из Мозыря так же стали обладательницами большого приза. Все они прошли тернистый путь и смогли победить. Теперь их желания простираются дальше чем детский спорт.

Татьяна Турко, победительница турнира (СДЮШОР «Жемчужина Полесья» г. Мозырь):

Для меня сегодняшняя победа – это счастье, радость. В том туре мы заняли второе место, но в этом мы собрались и заняли первое место. Я хочу стать членом национальной команды Республики Беларусь.

Михаил Братанов, победитель турнира (СДЮШОР ВК «Минск»):

Сложно, но мы боролись. За счет тренера. Мы – цельная команда. У нас есть цель: рваться вперед и побеждать всех до единого.

Бесспорно, «Мяч над сеткой» это уникальный турнир, здесь каждый ребенок получает и бесценный игровой опыт и возможность проявить себя и, самое главное, быть замеченным. Помимо победителей, были награждены и те, кто смог удивить профессионалов в волейбольных амплуа. Подарки от Президентского спортивного клуба и Федерации это и знак, что на них страна возлагает надежды.

Владимир Ващенко, председатель Белорусской федерации волейбола:

Здесь настоящий праздник. Уверен, что из них вырастут настоящие волейболисты, настоящие преданные нашей стране люди. И будут и укреплять нашу страну, и страна будет процветать, и, самое главное, это будут сильные, подготовленные, красивые люди.