Федерации биатлона Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили Андриан Цибульский и Виктор Майгуров. Стороны уже сформировали совместный календарь соревнований. Главный старт – Кубок Содружества. Запланировано шесть его этапов, три из которых состоятся у нас, в Раубичах. Причем вначале будет летний биатлон, а затем уже традиционный.