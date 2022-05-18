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Федерации биатлона Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве

18 мая 2022 14:58
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Белорусская и российская федерации биатлона подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Федерации биатлона Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве-1

Подписи под документом поставили Андриан Цибульский и Виктор Майгуров. Стороны уже сформировали совместный календарь соревнований. Главный старт – Кубок Содружества. Запланировано шесть его этапов, три из которых состоятся у нас, в Раубичах. Причем вначале будет летний биатлон, а затем уже традиционный.  

# Биатлон # Андриан Цибульский # Виктор Майгуров # Фотофакт

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