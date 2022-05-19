Крупнейшая победа в сезоне. Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

Новости Беларуси. Крупнейшая победа в сезоне, и надеемся, что только пока. Белорус Илья Ивашко вышел в четвертьфинал международного теннисного турнира в Женеве. Наш спортсмен не был фаворитом, но все-таки сумел отправить отдыхать более сильного соперника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повержен был представитель Канады Денис Шаповалов. Именно ему прочили викторию едва ли не все эксперты, ведь в мировом рейтинге он занимает высокое 15-е место. Позиция белоруса значительно скромнее – только 50-я. И тем не менее победил наш земляк, хотя и приложил к этому максимум усилий.

Первый сет забрал Ивашко – 6:4. Второй остался за канадцем – 7:6. В решающий момент чище и точнее действовал белорус. Результат не заставил себя ждать – 6:3 в партии и 2:1 в матче. Ивашко идет в восьмерку сильнейших.