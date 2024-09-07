Стартовал ЧБ по хоккею – результаты встреч

Дебютную шайбу нового розыгрыша экстралиги пришлось ждать долго. Счет был открыт только во втором периоде. Точный бросок после добивания нанес Ипатов. Спустя всего 2 минуты «северяне» преимущество удвоили. Забросил Лемешевский. Однако еще до антракта столичные хоккеисты сократили отставание. Более того, в дебюте третьей 20-минутки счет стал равным. А финальную точку в большинстве поставил Воронов. «Юность» победила – 3:2.