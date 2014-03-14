Стивен Спилберг написал восторженное письмо 15-летней фигуристке Юлии Липницкой

Новости России. Российская фигуристка Юлия Липницкая, пожалуй, одна из самых обсуждаемых персон Олимпиады, прошедшей недавно в Сочи. Ей всего 15, а она уже олимпийская чемпионка. Этой девочке прочат головокружительную карьеру и уже называют одной из самых талантливых спортсменок в истории фигурного катания.

Талант юной Липницкой не остался без внимания американского сценариста и кинорежиссера Стивена Спилберга. Ведь произвольную программу на Олимпиаде Юля катала под музыку из исторической драмы « Список Шиндлера» Спилберга. Знаменитый режиссер направил девушке письмо с похвалой.

Этери Тутберидзе, личный тренер Липницкой (РИА «Новости»):

Юля сама в руках это письмо до сих пор не держала. Оно задержалось у человека, который должен был его передать. В письме говорится о благодарности за то, что смогла пронести образ девочки в красном пальто (из фильма) через все выступление. Я думаю, что для нас эта похвала наравне с золотой медалью Игр.

После Олимпиады жизнь девочки изменилась кардинальным образом. Бесконечные встречи, интервью, общение с поклонниками. Недавно Юля провела открытый урок в одной из московских школ. Каждодневные тренировки, несмотря на такой плотный график – единственное, что осталось неизменным. Сейчас 15-летняя чемпионка серьезно настраивается на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в конце марта в Японии. А пока она оттачивает мастерство на льду, преданные поклонники посвящают ей стихи и снимают о ней видеоролики. Смотрите видео.



Юлия Липницкая, фигуристка:

Моя главная задача – чисто откататься на чемпионате мира. Главное, надо выходить на старт спокойно, не нервничая. Надо уметь быстро приводить себя морально в порядок и выходить на лед. Пока мы еще не обсуждали планы по программе на следующий сезон, нам для начала нужно закончить этот большой сезон. Конечно, появляются мысли бросить большой спорт, было очень много давления в олимпийский цикл. Но сейчас остался чемпионат мира, потом отпуск, и уже следующий год будет легче, чем прошедший.

10 февраля журнал Time (европейская и азиатская версии) вышел с Юлией Липницкой на обложке. А в конце февраля Даниэлла Липницкая, мама Юлии, сообщила прессе о том, что Стивен Спилберг предложил ее дочери сняться в новом фильме.

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