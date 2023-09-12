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«Стимул к хорошей работе». Спецкор СТВ Юлия Силипицкая получила награду за вклад в развитие баскетбола в Беларуси

12 сентября 2023 21:41
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» с новыми силами и игроками стартует в очередном сезоне. Во вторник, 12 сентября, в столице состоялась традиционная презентация команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Стимул к хорошей работе». Спецкор СТВ Юлия Силипицкая получила награду за вклад в развитие баскетбола в Беларуси-1

В ходе церемонии были представлены все дружины клуба «Минск», включая и баскетбол 3 на 3. Каждый коллектив удостоился чести взойти на сцену и быть представленной публике. В рамках мероприятия приятным событием для «Столичного телевидения» стало награждение нашего специального корреспондента Юлии Силипицкой. Она получила медаль за вклад в развитие баскетбола в стране.

«Стимул к хорошей работе». Спецкор СТВ Юлия Силипицкая получила награду за вклад в развитие баскетбола в Беларуси-4

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:
Очень хочется говорить всегда хорошо, всегда позитивно. И я думаю, что наш белорусский спорт, собственно говоря, тем и силен, что мы, несмотря ни на что, будем побеждать. Мы, журналисты, будем с вами рядом. Спасибо за такую высокую награду! Это тоже стимул к хорошей работе.

# Баскетбол # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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