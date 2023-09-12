Прямой эфир

Белорусские футболисты продолжают подготовку к выездному матчу против сборной Израиля

12 сентября 2023 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футбольная сборная Беларуси продолжает подготовку к выездному матчу квалификации чемпионата Европы 2024 года против команды Израиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские футболисты продолжают подготовку к выездному матчу против сборной Израиля-1

В Тель-Авив в составе национальной команды Беларуси прибыли 24 футболиста. В единственном официальном поединке, который состоялся в рамках текущего отборочного цикла в Будапеште, белорусы проиграли израильтянам – 1:2.

Белорусские футболисты продолжают подготовку к выездному матчу против сборной Израиля-4

Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Они опасны, но так же опасен каждый игрок сборной Израиля. Мы готовимся к ним как команда, знаем, что у них очень качественные игроки. Цель проста – пока есть шанс, постараемся выйти на Евро. У нас очень сбалансированная группа. Даже если есть процент на победу, мы попробуем.

Денис Поляков, защитник футбольной сборной Беларуси:
Не скажу, что это последний шанс, но мы движемся от игры к игре. У нас новый тренерский штаб, мы знакомимся тоже, улучшаем свою игру. У нас сейчас есть игра с Израилем, мы постараемся, как я уже говорил, добиться положительного результата и будем смотреть дальше.

Белорусские футболисты продолжают подготовку к выездному матчу против сборной Израиля-7

Квалификационный матч Израиль-Беларусь пройдет 12 сентября на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве и начнется в 21:45 по минскому времени.

# Футбол # Денис Поляков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александра Саснович, обыграв 15-ю ракетку мира, вышла во второй круг турнира в США
12 сентября 2023 11:29

Александра Саснович, обыграв 15-ю ракетку мира, вышла во второй круг турнира в США

Белорус Владислав Ярош возглавил рейтинг юниоров на велогонке «Дружба народов Северного Кавказа»
11 сентября 2023 20:18

Белорус Владислав Ярош возглавил рейтинг юниоров на велогонке «Дружба народов Северного Кавказа»

Результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею за 11 сентября
11 сентября 2023 20:17

Результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею за 11 сентября