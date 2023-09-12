Белорусские футболисты продолжают подготовку к выездному матчу против сборной Израиля

Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Они опасны, но так же опасен каждый игрок сборной Израиля. Мы готовимся к ним как команда, знаем, что у них очень качественные игроки. Цель проста – пока есть шанс, постараемся выйти на Евро. У нас очень сбалансированная группа. Даже если есть процент на победу, мы попробуем.

Денис Поляков, защитник футбольной сборной Беларуси:

Не скажу, что это последний шанс, но мы движемся от игры к игре. У нас новый тренерский штаб, мы знакомимся тоже, улучшаем свою игру. У нас сейчас есть игра с Израилем, мы постараемся, как я уже говорил, добиться положительного результата и будем смотреть дальше.