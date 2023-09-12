«Ребята очень спортивные». Самбисты и БСЖ посетили воспитанников детского дома №5 в Минске

Новости Беларуси. Делать добро никогда не выйдет из моды. Так решили и отечественные самбисты, которые совместно с Белорусским союзом женщин посетили минский детский дом № 5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены приехали не с пустыми руками. Воспитанникам учреждения они передали канцелярские товары и спортивную экипировку. Привезли самбисты и целую россыпь наград, которая вызвала у ребят неподдельный интерес. А некоторые уже сейчас проявили желание заняться единоборствами.

Анжела Паим-Красковская, чемпионка мира по самбо : Здесь ребята очень спортивные, скажу, что некоторых ребят я уже присмотрела. Надеюсь, мы к себе их как-нибудь переманим. Будем очень рады, максимально все сделаем, чтобы ребята достигли чего-то в спорте и дальнейшей жизни. Любой ребенок должен, как только приходит в возраст, когда они могут заниматься спортом, тем или иным видом, родители должны их отдавать в спорт. Я на своих глазах вырастила много ребят, малышей, я вижу разницу. Во-первых, социализация идет.

Татьяна Апанасенко, воспитатель детского дома № 5:

Дети хотят активно участвовать, заниматься спортом. Я думаю, спорт – это жизнь, здоровье, движение. Здоровые дети – это здоровая нация, поэтому мы должны тянуться к спорту, тем более очень большое внимание у нас уделяется этому делу. Все будет хорошо.

Завершал мероприятие товарищеский матч юных самбистов против воспитанников детского дома. Ребята оставили на площадке все силы, но победа здесь не стояла во главе угла.