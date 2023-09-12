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Саснович о победе над Бенчич: «Я знала, что будет тяжело, и очень довольна результатом»

12 сентября 2023 15:29
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Александра Саснович успешно стартовала на престижном турнире в Сан-Диего. Белоруска сотворила настоящую сенсацию, обыграв Белинду Бенчич из Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович о победе над Бенчич: «Я знала, что будет тяжело, и очень довольна результатом»-1

Девушек разделяет в рейтинге 87 позиций. Напомним, по итогам US Open Саснович выпала из топ-100. Но на игре эта разница не отразилась. Нашей спортсменке понадобилось три сета для победы. Итоговый счет – 6:3, 3:6, 6:2 в пользу Саснович. Дальше она встретится с хозяйкой корта Эммой Наварро.

Саснович о победе над Бенчич: «Я знала, что будет тяжело, и очень довольна результатом»-4

Александра Саснович, белорусская теннисистка:
Белинда отличный игрок, прошлый матч против нее я проиграла. Я знала, что будет тяжело, и очень довольна результатом. Если честно, я очень  много тренировалась, много занималась фитнесом, теннисом. Как и все, я пытаюсь показать на корте все, на что способна.

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

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