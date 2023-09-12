Саснович о победе над Бенчич: «Я знала, что будет тяжело, и очень довольна результатом»

Девушек разделяет в рейтинге 87 позиций. Напомним, по итогам US Open Саснович выпала из топ-100. Но на игре эта разница не отразилась. Нашей спортсменке понадобилось три сета для победы. Итоговый счет – 6:3, 3:6, 6:2 в пользу Саснович. Дальше она встретится с хозяйкой корта Эммой Наварро.

Александра Саснович, белорусская теннисистка:

Белинда отличный игрок, прошлый матч против нее я проиграла. Я знала, что будет тяжело, и очень довольна результатом. Если честно, я очень много тренировалась, много занималась фитнесом, теннисом. Как и все, я пытаюсь показать на корте все, на что способна.