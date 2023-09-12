Баскетбольный клуб «Минск» стартует в очередном сезоне. Состоялась традиционная презентация команды

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» с новыми силами и игроками стартует в очередном сезоне. Во вторник, 12 сентября, в столице состоялась традиционная презентация команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стане «драконов» много новобранцев. Дружину пополнили четыре легионера, в их числе Кохо Баром и Якоб Чебашек. В 2022 году коллектив не мог похвастаться результатами в Единой Лиге ВТБ: всего три виктории в 32 матчах. Задача на новый сезон – улучшить этот показатель. Будем надеяться, что в этот раз минчане действительно перепишут историю и начнут побеждать. Тем более что у «драконов» очень сильная группа поддержки, которой могут позавидовать и титулованные футбольные клубы. Преданные болельщики по-прежнему верят в свою любимую команду.

Ростислав В ергун, главный тренер БК « М инск»: Мы будем опираться на тех людей, которые способны сделать результат. Тот же Даник Коско, Влад Микульский, Вадим Стубеда… Они уже стали штыками основного состава. Нам не хватает размера, поскольку все товарищеские игры на подборе мы проигрывали. Словенец даст опыт, он с неплохим дальним броском игрок, с хорошим пониманием игры.

Даниил Коско, центровой БК «Минск»:

Уже сыграли пять игр предсезонки. Думаю, что нашли более или менее командную игру, нашли свои слабые и хорошие стороны, будем развивать, конечно, все. Насчет намерения на сезон, хотим, конечно же, показывать хороший белорусский баскетбол, показать наш настоящий уровень и проявить себя максимально хорошо.

23 сентября «Минск» начнет борьбу в чемпионате Беларуси. Команда проведет три домашних матча и один на выезде. А уже 1 октября состоится старт Лиги ВТБ. К столичным игрокам пожалует «Нижний Новгород». Этот розыгрыш в чемпионате станет для «горожан» 11-м в истории. В новом сезоне белорусских баскетболистов ждут еще два новых проекта. Это турниры – «Игры дружбы» и «Игры БРИКС».