Арина Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом около 7,5 миллиона белорусских рублей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале седьмая ракетка планеты не ощутила проблем с россиянкой Анастасией Павлюченковой, одолев ее в двух сетах – 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Соперницей Соболенко в борьбе за трофей станет первый номер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти. Напомним, теннисистки встречались в финале турнира, проходившего в Штутгарте. Тогда победа была за Барти.