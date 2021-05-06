Мини-футбол. «Дорожник» обыграл «УВД-Динамо», а «Борисов-900» был сильнее «Охраны-Динамо»

Напомним формулу: четыре лучших коллектива по итогам регулярки напрямую попали в четвертьфинал. Еще четыре путевки разыграют восемь претендентов.

Открыли нокаут-раунд «Дорожник» и «УВД-Динамо». Серьезного соперничества здесь не было. Дружина Валерия Досько оппонента буквально не заметила. В ворота «бело-голубых» были отправлены четыре мяча. Причем за авторством одного человека – покер оформил Андрей Скворчевский. Второй матч выдался куда более сильным по накалу. «Борисов-900» был сильнее «Охраны-Динамо» – 4:2.