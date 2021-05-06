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Мини-футбол. «Дорожник» обыграл «УВД-Динамо», а «Борисов-900» был сильнее «Охраны-Динамо»

06 мая 2021 21:12
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Новости Беларуси. Двумя матчами стартовала стадия плей-офф в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним формулу: четыре лучших коллектива по итогам регулярки напрямую попали в четвертьфинал. Еще четыре путевки разыграют восемь претендентов.

Мини-футбол. «Дорожник» обыграл «УВД-Динамо», а «Борисов-900» был сильнее «Охраны-Динамо»-1

Открыли нокаут-раунд «Дорожник» и «УВД-Динамо». Серьезного соперничества здесь не было. Дружина Валерия Досько оппонента буквально не заметила. В ворота «бело-голубых» были отправлены четыре мяча. Причем за авторством одного человека – покер оформил Андрей Скворчевский. Второй матч выдался куда более сильным по накалу. «Борисов-900» был сильнее «Охраны-Динамо» – 4:2. 

# Футбол Беларуси # Валерий Досько # Андрей Скворчевский # Фотофакт

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