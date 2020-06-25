Стартует 15-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. Кто сыграет 26 июня

Новости Беларуси. 26 июня стартует 15-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе тура 8 матчей, два из них пройдут 26 июня. В Молодечно в 17:00 сыграют РЦОР БГУ и «Славия», а «Смолевичи» на домашнем поле примут «Слуцк» – начало этой встречи в 19:00.

Сейчас таблицу чемпионата возглавляет БАТЭ, на втором месте с четырьмя очками отставания «Шахтер», замыкает тройку брестское «Динамо».