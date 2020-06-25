Дмитрий Буйницкий может вернуться в минское «Динамо»

Новости мира. Нападающий Дмитрий Буйницкий близок к возвращению в минское «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлом сезоне белорус провёл девять матчей за магнитогорский «Металлург», но результативных балов не набрал. Затем форвард перешёл в омский «Авангард». Однако в состав «ястребов» Буйницкому пробиться не удалось.

Напомним, что хоккеист уже выступал в рядах «зубров». Самым успешным для него отрезком в КХЛ стал сезон 2018/19. Тогда в составе минчан нападающий провёл 36 матчей, в которых набрал 13 очков по системе гол+пас (10 шайб и 3 голевые передачи).