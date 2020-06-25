Наталья Цилинская: пускай простят меня другие нации, но белорусский народ особенный

Почему интернет – это плохо, что такое «метр вокруг себя» и когда человек перестает развиваться. Корреспондент Юлия Силипицкая поговорила с многократной чемпионкой мира Натальей Цилинской.

Для меня любая агрессия – это плохо Наталья Цилинская, многократная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпиады в Афинах:

Те, кто меня знает, поймут, что это правда – я в принципе против агрессии, поэтому для меня любая агрессия – это плохо. Не важно, с какой стороны она исходит, я в общем-то всегда против этих методов. Не могу сказать, что никогда не кричу, но для меня это чуждо, мне это не нравится. Как я могу судить за всю страну? Могу сказать одно: человек – это такое существо, которое никогда не бывает довольным абсолютно всем. Поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно – детей Интернет для меня тоже зло. Даже не сейчас, давно поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно – детей. Я об этом не раз говорила. У меня дети не имеют доступа к интернету практически. У Ани телефон появился в этом году по необходимости, потому что уже сама начала ходить в музыкальную школу, для связи. Но интернет отключен. Что творится в интернете… Конечно, можно почерпнуть и полезную информацию, но там так много шлака. Я не любитель черпать что-то из интернета. У меня четко: если нужно что-то купить, я лезу в интернет. А как многие делают – узнают что-то полезное – мне кажется, это не тот источник.

Мы всегда ищем виноватых, но это неправда. Давайте в первую очередь оглядываться на себя и на метр вокруг По поводу белорусского народа. Мы особенные. Я извиняюсь, пускай простят меня другие нации, но мы особенные. Есть такая поговорка: ніхто табе ніколі так не зробіць, як ты сам сабе зробіш. Каждый человек то, что имеет, делает себе сам. Мы всегда ищем виноватых, но это неправда. Давайте в первую очередь оглядываться на себя и на метр вокруг нас пространство, которое вокруг себя создаем. Тогда мы найдем ответ на многие вопросы. Чем кого-то винить… Все равно никто тебе ничего не изменит, только сам и только отсюда и отсюда (показывает на голову и сердце – прим. ред.) нужно. Я однозначно хочу только, чтобы не было никаких выстрелов Я не хочу никого обсуждать и делать какие-то выводы. У меня четверо детей, один из них парень. Я однозначно хочу только, чтобы не было никаких выстрелов. Украина, не Украина, Сирия, Египет – что угодно. Я не хочу. Мы развиваемся пока мы живы, пока у нас бьется сердце, работает мозг и есть желание Человек перестает развиваться, а начинает только разлагаться, когда он уже отдает Богу душу. Поэтому пока мы живы, пока у нас бьется сердце, работает мозг и есть желание. Опять же, этот метр, который мы вокруг себя хотим улучшить. Ну, многие, может быть, хотят ухудшить. Или немногие, у всех же разные желания. Любое развитие – это развитие. Человек так устроен, человек развивается, потому что у него есть мысли, есть планы.