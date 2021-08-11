Прямой эфир

Стартуем против россиян. Белорусы Дедков и Петрушко выступят на ЧЕ по пляжному волейболу

11 августа 2021 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 августа в Вене стартует чемпионат Европы по пляжному волейболу, на титул претендуют 32 мужские команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартуем против россиян. Белорусы Дедков и Петрушко выступят на ЧЕ по пляжному волейболу-1

Отрадно, что среди них и белорусский дуэт Александр Дедков и Павел Петрушко. Наши парни распределены в корзину H, их соперники – дружины Австрии, Бельгии и России. Именно с нашими соседями белорусы проведут свой стартовый поединок. Это случится 12 августа в 13:00 по белорусскому времени.

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Теперь я айтишник». Экс-защитник сборной Беларуси завершил спортивную карьеру
11 августа 2021 19:44

«Теперь я айтишник». Экс-защитник сборной Беларуси завершил спортивную карьеру

«Если есть какие-то ошибки, будем исправлять». Олимпийские дни молодёжи по академической гребле проходят в Заславле
11 августа 2021 19:41

«Если есть какие-то ошибки, будем исправлять». Олимпийские дни молодёжи по академической гребле проходят в Заславле

На теннисном турнире в Монреале Виктория Азаренко победила Сорану Кырстю
11 августа 2021 12:41

На теннисном турнире в Монреале Виктория Азаренко победила Сорану Кырстю