Стартуем против россиян. Белорусы Дедков и Петрушко выступят на ЧЕ по пляжному волейболу

Отрадно, что среди них и белорусский дуэт Александр Дедков и Павел Петрушко. Наши парни распределены в корзину H, их соперники – дружины Австрии, Бельгии и России. Именно с нашими соседями белорусы проведут свой стартовый поединок. Это случится 12 августа в 13:00 по белорусскому времени.