«Если есть какие-то ошибки, будем исправлять». Олимпийские дни молодёжи по академической гребле проходят в Заславле
Новости Беларуси. В Заславле проходят Олимпийские дни молодежи по академической гребле, где участвуют сборные команды областей и Минска, которые определят не только чемпионов, но и тех, кто отправится на юниорские чемпионаты мира и Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего заявлено более 218 участников со всей страны. В четырехдневной программе ребята разыграют 14 комплектов наград. Во второй соревновательный день на километровой дистанции финала «А» у юношей на байдарке-одиночке чемпионом стал Андрей Володченко, у девушек в этом же классе на 500-метровке победила Мария Ахраменко из Мозыря.
Мария Ахраменко, чемпионка Беларуси:
Я стремилась к этому, хотела заехать первой – так и получилось. Соперницы сильные, останавливало то, что была на Европе третьей, а это все-таки республика, не Европа. Перспектив много. Тренироваться и побеждать.
В финале «А» на каноэ-одиночке на 1 000 метров с большим преимуществом у юношей викторию праздновал Иван Козлов, который после финиша перевернулся от счастья и количества эмоций. Поддержать маленьких чемпионов приехал и профессионал – олимпийский чемпион 2008 года Алексей Абалмасов.
Алексей Абалмасов, старший тренер юниорской команды по гребле на байдарке и каноэ:
Заезд неплохой. У нас еще есть такой момент, что в этом году юниорская команда практически вся состоит из 2004 года рождения, то есть год в запасе, скажем так. Поэтому, может, на чемпионате Европы были достаточно еще юные, может, не настолько хороши. Не то что оправдание, надеемся, что к следующему году поколение подрастет, уже окрепнет и покажет все, что может, в юниорском возрасте. Если есть какие-то ошибки, будем исправлять в межсезонье: осенью, зимой, весной.
12 августа определятся чемпионы у юношей в байдарке-двойке на 200 и 1 000 метров. Девушки поборются за титул на дистанции вдвое короче, а так же в одиночке на километр. У каноистов в расписании 500 метров для дуэтов, а одиночки сразятся на 200-метровке.