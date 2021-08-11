«Если есть какие-то ошибки, будем исправлять». Олимпийские дни молодёжи по академической гребле проходят в Заславле

Новости Беларуси. В Заславле проходят Олимпийские дни молодежи по академической гребле, где участвуют сборные команды областей и Минска, которые определят не только чемпионов, но и тех, кто отправится на юниорские чемпионаты мира и Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего заявлено более 218 участников со всей страны. В четырехдневной программе ребята разыграют 14 комплектов наград. Во второй соревновательный день на километровой дистанции финала «А» у юношей на байдарке-одиночке чемпионом стал Андрей Володченко, у девушек в этом же классе на 500-метровке победила Мария Ахраменко из Мозыря.

Мария Ахраменко, чемпионка Беларуси:

Я стремилась к этому, хотела заехать первой – так и получилось. Соперницы сильные, останавливало то, что была на Европе третьей, а это все-таки республика, не Европа. Перспектив много. Тренироваться и побеждать. В финале «А» на каноэ-одиночке на 1 000 метров с большим преимуществом у юношей викторию праздновал Иван Козлов, который после финиша перевернулся от счастья и количества эмоций. Поддержать маленьких чемпионов приехал и профессионал – олимпийский чемпион 2008 года Алексей Абалмасов.