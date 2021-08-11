«Теперь я айтишник». Экс-защитник сборной Беларуси завершил спортивную карьеру

Новости Беларуси. Экс-защитник сборной Беларуси по хоккею Павел Черноок завершил спортивную карьеру в 34 года. Он начал свой путь в третьей по силе лиге чемпионата России, где играл два года за Московский государственный университет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Павел защищал ворота «Химик-СКА», минского «Керамина», солигорского «Шахтера» и минского «Динамо». Последним клубом Черноока был французский «Бриансон». Теперь хоккеист переквалифицировался в программиста. Об этом он написал в Facebook и выложил фотографию с логотипом IT-компании и подписал: «Мое новое рабочее место. Спасибо хоккею за все, но теперь я айтишник».