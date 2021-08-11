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На теннисном турнире в Монреале Виктория Азаренко победила Сорану Кырстю

11 августа 2021 12:41
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко успешно стартовала на теннисном турнире в Монреале, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/16 финала она одолела соперницу из Румынии Сорану Кырстю.

На теннисном турнире в Монреале Виктория Азаренко победила Сорану Кырстю-1

Таким образом, Азаренко смогла взять реванш за Уимблдонский турнир, в котором румынская теннисистка одержала верх. Кроме того, определилась соперница Арины Соболенко. Оппоненткой третьей ракетки мира станет американка Слоан Стивенс. Турнир завершится 15 августа.

# Теннис # Виктория Азаренко # Сорана Кырстя # Арина Соболенко # Слоан Стивенс # Фотофакт

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