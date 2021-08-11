На теннисном турнире в Монреале Виктория Азаренко победила Сорану Кырстю

Новости Беларуси. Виктория Азаренко успешно стартовала на теннисном турнире в Монреале, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/16 финала она одолела соперницу из Румынии Сорану Кырстю.
Новости Беларуси. Виктория Азаренко успешно стартовала на теннисном турнире в Монреале, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/16 финала она одолела соперницу из Румынии Сорану Кырстю.
Таким образом, Азаренко смогла взять реванш за Уимблдонский турнир, в котором румынская теннисистка одержала верх. Кроме того, определилась соперница Арины Соболенко. Оппоненткой третьей ракетки мира станет американка Слоан Стивенс. Турнир завершится 15 августа.